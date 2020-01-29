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Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan bu ziyaretleriyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İşte Erdoğan'ın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerinden çok özel kareler...

29.01.2020 03:26 - Son Güncelleme: 29.01.2020 03:26
Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan bu ziyaretleriyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İşte Erdoğan'ın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerinden çok özel kareler...

Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler
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