Başkan Erdoğan'ın 3 günlük Afrika turundan dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan bu ziyaretleriyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İşte Erdoğan'ın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerinden çok özel kareler...

29.01.2020 03:26 - Son Güncelleme: 29.01.2020 03:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





