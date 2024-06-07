Başkan Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda öğrencilerden sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni modelin öğrenciler, aileler, öğretmenler, ülke ve millet için şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Erdoğan, burada öğrencilerle bir araya geldi, çalışmaları inceledi.