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Başkan Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda öğrencilerden sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan, burada öğrencilerle bir araya geldi, çalışmaları inceledi. Erdoğan, programda kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi kendisine sarılıp duygusal anlar yaşayan kız öğrencinin elini öptü.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 19:33 Güncelleme 07 Haziran 2024, 19:33
Başkan Erdoğan’a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda öğrencilerden sevgi seli 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan’a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda öğrencilerden sevgi seli 2

Erdoğan, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni modelin öğrenciler, aileler, öğretmenler, ülke ve millet için şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan’a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda öğrencilerden sevgi seli 3

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Erdoğan, burada öğrencilerle bir araya geldi, çalışmaları inceledi.

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