Başkan Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda öğrencilerden sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı.

2

Erdoğan, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni modelin öğrenciler, aileler, öğretmenler, ülke ve millet için şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.