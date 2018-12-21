Başkan Erdoğan'a tablo süprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne' katıldı. Konuşması ardından törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi ile beraber fotoğrafının olduğu bir tablo hediye edildi. Erdoğan'ın hediye olarak aldığı tabloyu öpme anında duygusal anlar yaşandı.

21 Aralık 2018 Cuma, 17:45:32 Güncelleme: 17:46:19
Başkan Erdoğan'a tablo süprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, konuşmasının ardından ilk 10 hizmet ihracatçısı firma ile hizmet ihracatı özel ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi 5 firmaya ödüllerini verdi.

Başkan Erdoğan'a tablo süprizi

Erdoğan, ödül alan firma temsilcileri ile toplu fotoğraf da çektirdi.

Başkan Erdoğan'a tablo süprizi

TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.

Başkan Erdoğan'a tablo süprizi

Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.

Başkan Erdoğan'a tablo süprizi
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