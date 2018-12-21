Başkan Erdoğan'a tablo süprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne' katıldı. Konuşması ardından törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi ile beraber fotoğrafının olduğu bir tablo hediye edildi. Erdoğan'ın hediye olarak aldığı tabloyu öpme anında duygusal anlar yaşandı.
21 Aralık 2018 Cuma, 17:45:32 Güncelleme: 17:46:19
Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.
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