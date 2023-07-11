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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti. Öte yandan program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

11.07.2023 23:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 23:26
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı
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