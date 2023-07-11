Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti. Öte yandan program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.
11.07.2023 23:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 23:26
NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.