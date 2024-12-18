Başkan Erdoğan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini takdim etti: Kim hangi ödülü aldı?

Aynı kategoride Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R. R. Smith de Helenistik dönem heykelciliği ve Roma ve Geç Antik dönem Anadolu'su, özellikle Afrodisias antik şehri üzerine yaptığı özgün ve çığır açıcı çalışmaları dolayısıyla ödül aldı.

TÜBA -GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşviki amacıyla 2001'den bu yana veriliyor.

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine üç yıl boyunca her yıl 125 bin lira mali desteğin yanında, tez aşamasındaki lisansüstü-doktora öğrencileri için her yıl ayrıca 25 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor.

TÜBA-GEBİP kapsamında, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dahil olmak üzere, 20 farklı üniversiteden 25 üstün başarılı genç bilim insanı ödül kazandı. Bugüne kadar bu ödülü kazanan bilim insanı sayısı 669'a yükseldi.