Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.
04.08.2019 19:22
- Son Güncelleme: 04.08.2019 19:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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