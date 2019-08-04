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Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.

04.08.2019 19:22 - Son Güncelleme: 04.08.2019 19:38
Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Törenin ardından makam aracının şoför koltuğuna geçen ve hizmete alınan yolda bir süre test sürüşü yapan Başkan Erdoğan, daha sonra karayoluyla bölgeden ayrıldı.

Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.

Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.

Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.

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