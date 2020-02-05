Başkan Erdoğan imzasını atıp duyurdu: Suriye sınırına yerleştireceğiz

Savunma sanayi bütçesinin 11 kat artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştığını söyleyen Başkan Erdoğan, ihale süreci devam eden projeler göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz şarttır. Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktı. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'ni çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefini yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" açıklamasında bulunarak savunma sanayinde gelinen nokta ve savunma sanayi projelerine ilişkin bilgiler verdi.