Başkan Erdoğan imzasını atıp duyurdu: Suriye sınırına yerleştireceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'ni çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefini yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi. Erdoğan üzerine imzasını da attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı
Kırıkkale Yahşihan'da yıllık ortalama 6 bin ton kapasiteye sahip ve çevreye duyarlı Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi devre alma törenine katılan Başkan Erdoğan, TSK'nın envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Bu tesis 2021 yılında yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Kazada şehit olan 4 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tesisimizin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek olan bu tesis sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.
"Tüm dünyaya mertlik dersi verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye şuanda Suriye ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganis'tan Somali'ye birçok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülkedir. Sorumluluk üstlendiğimiz, ayağımızı bastığımız hiçbir yerde mahcup olmadık. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Hedeflerimize doğru yürürken hiçbir masumun zarar görmemesini sağlayarak tüm dünyaya mertlik dersi verdik. Ahlaka ve erdeme uyularak da büyük mücadelelerin verilebileceğini herkese gösterdik. Elde ettiğimiz başarılarda askerimizin yürek ve bilek gücü yanında savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin büyük katkısı var. Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı bugün bırakınız sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda bile terör örgütleri ile mücadele edemez hale gelirdik. Bu başarı tablosu çok uzun, zahmetli ve fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur" diye konuştu.
Savunma sanayi bütçesinin 11 kat artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştığını söyleyen Başkan Erdoğan, ihale süreci devam eden projeler göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz şarttır. Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktı. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'ni çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefini yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" açıklamasında bulunarak savunma sanayinde gelinen nokta ve savunma sanayi projelerine ilişkin bilgiler verdi.
Erdoğan, yerli savaş uçağının da 2023'te hangardan çıkartılacağını söyledi. Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bu sürecin adeta bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gücün, ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin, askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değildir. Eğer Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur. Milletimiz bu hakikati gördüğü için fitnecilere, cuntacılara, bozgunculara, vesayet heveslilerine, darbecilere, ruhunu emperyalistlere satmış mankurtlara asla itibar etmemiştir. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Teröristler karşısında kahramanca çarpışan polisimize, askerimize, jandarmamıza, korucularımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.