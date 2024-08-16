1 Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yeni isimler atandı.

2 Karar ile birlikte Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 ve 3'üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAHMUT DEMİRTAŞ ATANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.