Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Öte yandan Resmi Gazete kararına göre 13 üniversite için yeni rektör ataması gerçekleştirildi. İşte isim isim tam liste...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yeni isimler atandı.
Karar ile birlikte Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 ve 3'üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAHMUT DEMİRTAŞ ATANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.
MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?
1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.