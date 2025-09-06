Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Altan Özmen, Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Dursun Duyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin ve Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde görev alan 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, 2'inci Bölge Müdürü Cengiz Yıldırım, 3'üncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, 7'inci Bölge Müdürü Murat Çalık, 8'inci Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, 19'uncu Bölge Müdürü Yücel Serdar, 16'ncı Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve 22'nci Bölge Müdürü İsmail Ertürk görevden alındı.