Başkan Erdoğan Burdur ve Isparta'da büyük bir coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada büyük bir coşkuyla karşılaştı. Erdoğan buradaki programının ardından ise AK Parti Isparta mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın mitinginden kareler...

18.02.2019 18:08 - Son Güncelleme: 18.02.2019 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





