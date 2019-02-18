Başkan Erdoğan Burdur ve Isparta'da büyük bir coşkuyla karşılandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada büyük bir coşkuyla karşılaştı. Erdoğan buradaki programının ardından ise AK Parti Isparta mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın mitinginden kareler...
18.02.2019 18:08
- Son Güncelleme: 18.02.2019 18:08
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting öncesi Burdur Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan'ı miting alanında coşkulu kalabalık yalnız bırakmadı. Öte yandan miting alanındaki o kare dikkatlerden kaçmadı....
Erdoğan, miting öncesi Burdur Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan'ı miting alanında coşkulu kalabalık yalnız bırakmadı. Öte yandan miting alanındaki o kare dikkatlerden kaçmadı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur mitingini gerçekleştirdi. Erdoğan, miting öncesi ilk olarak Burdur Valiliğini ziyaret etti.
Erdoğan'ı Burdur Valisi Hasan Şıldak ve yetkililer karşıladı. Erdoğan, kendisini karşılayan çocuklara hediye verdi ve fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra partisince Burdur'da düzenlenen mitinge katıldı.