Başkan Erdoğan Aydın'da zeybek oyunu ile karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1.482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların Toplu Açılış Törenine katıldı.
Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan, konut projeleri ve devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programın ardından Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Aydın'ın yöresel oyunu zeybek ile karşılandı. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.