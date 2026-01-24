Başkan Erdoğan Aydın'da zeybek oyunu ile karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1.482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların Toplu Açılış Törenine katıldı.