Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası uzman görüşleri! Daha büyük deprem olur mu? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan...

Balıkesir açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından gözler fay hatlarının durumuna çevrilirken, deprem uzmanları olası senaryoları değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamaları, "Daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Balıkesir'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hem vatandaşlar hem de bilim dünyası alarm durumuna geçti. Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları Naci Görür, Şener Üşümezsoy ve Ahmet Ercan ve birçok isim bölgedeki fay hatlarını mercek altına alarak risk değerlendirmesi yaptı.

BALIKESİR DEPREMİ SONRASI FAY HATTI DETAYI: HASAN SÖZBİLİR A HABER'DE AÇIKLADI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.0–6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözbilir, depremin merkezini şu sözlerle anlattı:

"Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler Sındırgı segmentinin kırıldığını gösteriyor. O yüzden Sındırgı'da, oraya çok yakın olduğu için, bir binanın yıkıldığına dair ihbar geldi. Bir atölye de hasar aldı. 6.0–6.1 büyüklüğü, can ve mal kaybının başladığı büyüklük olarak değerlendirilir."

FAYIN EN BATI UCU KIRILDI

Depremin geniş bir alanda hissedilmesini fayın yapısına bağlayan Sözbilir, şunları söyledi:

"Bu fayın en batı ucu kırıldı. Sinop Fayı büyük bir fay ve birden fazla segmenti var. Şu anda bu iki fay arasında, Sındırgı segmentinde kırılma meydana geldi. Bu 30 kilometre uzunluğunda bir fay ve ne kadarının kırıldığını yarınki arazi çalışmalarıyla görebileceğiz."

Artçı sarsıntılarla ilgili uyarıda bulunan Sözbilir, "Normal şartlarda bu büyüklükte bir deprem 5 büyüklüğüne kadar artçılar üretebilir. O yüzden hasarlı binalara girmemek, özellikle ilk hafta çok önemli" dedi.

DOĞU PARÇALARI HENÜZ KIRILMIŞ DEĞİL

"Bu deprem, Sinop Fayı'nın en batı ucunda gerçekleşti. Çok daha önceleri deprem üretmiş, tarihsel dönemlerde dediğimiz zamanlarda. Ancak uzun zamandır deprem üretmiyordu. Doğudaki parçaları henüz kırılmış değil"

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN BALIKESİR DEPREMİ AÇIKLAMASI: "EVLERDEN UZAK DURUN"

Balıkesir'in Alakır-Sındırgı bölgesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Görür, depremin Simav Fay Zonu'nun Sındırgı Segmenti üzerinde, sağ yönlü yanal bir fay niteliğinde gerçekleştiğini belirterek, "Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı. Paylaşımında bölgedeki fay hatlarının haritasına da yer veren Görür, sarsıntının yerleşim yerlerinde hasar bırakabileceğine dikkat çekti.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN SINDIRGI DEPREMİ SONRASI KRİTİK UYARILAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yakınlarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Ahaber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DAHA ÜYÜK DEPREM OLUR MU?

"Anladığım kadarıyla Sındırgı'nın batısındaki 10 kilometrelik bir fay üzerinde meydana gelen depremmiş gibi görünüyor. Eğer bu fay üzerinde Sındırgı kalırsa daha büyük bir deprem olmayabilir. Ama bunun bir garantisi yok tabii. Dolayısıyla her an her şeye hazır olmanız gerekir. 6.1 büyüklüğündeki bir deprem eğer ciddi bir şekilde hasar vermişse bir binaya, o bina yıkılmasa bile peşinden gelebilecek 5.1 büyüklüğündeki bir depremde daha fazla hasar görebilir."

ÜŞÜMEZSOY BU BÖLGEYİ DAHA ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞ!

Silivri'de 2019 yılında yaşanan depremi önceden tahmin etmesiyle tanınan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı Çanakkale çevresi için önemli uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, bölgede tarihsel kayıtlara dayanan veriler ve fay hattı hareketleri üzerinden yaptığı değerlendirmede önümüzdeki yıllarda büyük depremler yaşanabileceğini söyledi.

"İKİ TANE 7'LİK DEPREM OLABİLİR"

Üşümezsoy, 1738 yılında Biga Yarımadası'nda meydana gelen büyük depreme dikkat çekerek, bu sarsıntının Yenice-Gönen Fayı'ndaki hareketlilikle ilişkili olduğunu belirtti. Söz konusu fayın önünde ve arkasındaki hatlarda riskin devam ettiğini vurgulayan Üşümezsoy, "İki tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru, mesela Babakale'de olan bir deprem var. Evciler'de de sürekli iki fayın birleştiği noktada depremsellik görülüyor. Diğeri Yunanistan'da Sekizos Fayı. 1980 yılında burada iki tane 7'lik deprem oldu. Bu tarafta da Biga Yarımadası'nda benzer büyüklükte bir deprem yaşanabilir" dedi.

BURSA, BANDIRMA VE ÇANAKKALE DE RİSK ALTINDA

Üşümezsoy, olası bir büyük depremin sadece Balıkesir ve Çanakkale'yi değil, Bursa'yı da etkileyebileceğini ifade etti. Önümüzdeki 50 yıl içinde Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde bir depremin yaşanabileceğini söyleyen Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarının tarihsel geçmişine işaret ederek riskin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

MUSTAFA ŞENKAYA

BALIKESİR'DEKİ DEPREMDE İVME DEĞERLERİ 0,5 G'YE ULAŞTI

Jeofizik Mühendisi Mustafa Şenkaya Ahaber canlı yayınında yaptığı açıklamada verilerin yeniden çözümlemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, " Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmek isterim. Depremin oluş saati geceye yakın bir saat. Hissedilen ivmeler İstanbul depremindekinin yaklaşık 2-2,5 katı. İstanbul depreminde maksimum 0,2 G görmüştük, bu depremde ise 0,4 hatta 0,5 G'ye kadar ulaşıldı. Bu çok önemli bir değer. 0,5 G, dikkate değer ve hasar yaratabilecek bir seviyedir" dedi.

Şenkaya, sadece merkez ilçelerde değil, kırsal bölgelerde de yıkımlar olduğuna dikkat çekerek, "Jeofizik mühendisleri grubumuzdan kırsal kesimden gelen hasar bilgileri var. Bu durum belki AFAD yetkililerinin de elinde mevcut. Ancak kırsal alanda da ciddi hasarlar olduğu bilgisi geliyor" ifadelerini kullandı.

JAPON DEPREM UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI: GÜNEY KOLU DAHA ÖNCE GELEBİLİR

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hem kuzey hem de güney kollarına dikkat çeken Moriwaki, İstanbul'a yakın olan kuzey kolunun genellikle gündemde olduğunu ancak güney kolunun da uzun süredir büyük bir deprem yaşamadığını belirtti.

Moriwaki, "Güney kolu daha önce gelebilir. Bu deprem 23 Nisan'daki Şirin bölgesindeki depremle aynı büyüklükteydi. Altının üzerindeki depremler açısından değerlendirildiğinde, uzun süredir sessiz olan güney kolunda hareketlenmeler başladığı söylenebilir. Gemlik, Ulus, Çanakkale tarafında dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

BANDIRMA, GEMLİK VEYA ÇANAKKALE DİKKAT

Balıkesir'deki depremin İstanbul'daki büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soruları da yanıtlayan Moriwaki, "Kuzey ve güney kolları farklı fay hatlarıdır. Güney kolundaki bir deprem, Bandırma, Gemlik veya Çanakkale tarafında etkili olabilir ancak kuzey kolu üzerinde doğrudan baskı oluşturmaz. Bu nedenle İstanbul'daki büyük depremi hemen tetikleyeceğini söyleyemeyiz. Japonya'da 6.1 büyüklüğündeki bir depremde bu denli yıkım olmaz. Doğru bina yapmak, ruhsat almak ve denetimleri eksiksiz gerçekleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer uzmanların açıklamaları geldikçe haberimiz güncellenecektir....