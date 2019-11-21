Bakanlık duyurdu! 70 aile Tel Abyad'a doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

21.11.2019 17:27 - Son Güncelleme: 21.11.2019 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





