Bakanlık cezayı kesti! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Körfez’e çamur dereye atık su!

İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi.

TAŞAN KANALİZASYON GALİ ÇAYI'NA DÖKÜLÜYOR Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği tespit edildi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ESKİ FOÇA AAT'YE 3 KATI CEZA Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden (AAT) 10 Kasım 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye aldığı Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne (SAİS) gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu. Analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT'ye ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin 755 TL ceza kesildi.

İZMİR'DE 2024 YILINDA 4 BİN 936 DENETİM YAPILDI İzmir'de 2024 yılında, 188'i İzmir Büyükşehir Başkanlığı katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerine yönelik, 4 bin 748'i sanayi tesislerine yönelik toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildi.