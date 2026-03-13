CANLI YAYIN
Bakan Uraloğlu açıkladı: Halktan sosyal medya düzenlemesine tam destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldiği iftar programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bölünmüş yolların ekonomiye 405 milyar TL katkı sağladığını, Hicaz Demiryolu ile ilgili Suriye görüşmelerini, ve Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılacağını müjdeledi. Ayrıca Türksat 7A için çalışmalara başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki gücünden sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirecek düzenlemeyi Meclis'e sunduklarını belirten Uraloğlu, bu adımın halktan yüzde 80 oranında destek aldığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensupları ile gerçekleştirdiği iftar programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki dev projelerini tek tek sıralayan Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A uydusunun dünya pazarındaki başarısından, sosyal medya platformlarına yönelik planlanan yeni kısıtlamalara kadar pek çok konuda stratejik bilgiler paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ve TÜRKSAT 7A uydularına ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz"

Türksat 6A'nın Türk mühendislerin ürettiği ve uzaya gönderdiği bir uydu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Onu 2024'te fırlatmış, geçen sene de Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almıştık. TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz, bu da bizim için kıymetli. Her geçen gün bu sayıyı biraz daha artırıyoruz." dedi.

Türksat 6A'nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, "7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak."açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi. Uraloğlu, "15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye'de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim."

Uraloğlu, farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu ve hepsini incelediklerini belirtti.

"Yaptırımı koyduğunuzda bunun uygulanabilirliğini sosyal medya platformlarıyla görüştük. Bazı denemelerde bazı ülkelerde yapıldığını özellikle söylemek isterim. İngiltere'den Amerika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya kadar birçok örneği var. Dolayısıyla biz de bunlardan kendi değerlerimizi de dikkate alarak bir uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Meclis'e gönderdik."

Ayrıca, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.

Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarını kaydetti.

"801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar lira toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk."

6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 3 bin 796 kilometre ulaştırdıklarını kaydetti.

Bölünmüş yolların trafiğin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaptıklarını dile getirdi.

"30 bin kilometre hani yol ne işe yaradı? 801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar TL toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre de akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk."

Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını dile getirerek, "Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, "Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran'da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı'nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek "Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik." dedi.

Bakan Uraloğlu, KÖİ projelerinden yaklaşık 40 milyar dolar kazanç elde ettiklerini bildirdi.

Kamu-Özel İşbirliği projelerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, otoyol hizmet tesisleri de dikkate alındığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirdi.

"Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var." açıklamasında bulundu.

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Bağlantı Yollarını 2028,
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2030,
  • Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu 2030,
  • Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2034,
  • Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035

yıllarında devralacaklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız." dedi.

Ayrıca Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu. "Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olacak, 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" dedi.

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde 15 ilde belediyeler ile işbirliği halinde 848 kilometrelik bir ağı hayata geçireceklerini kaydetti. Ankara'daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin bilgi verdi.

"Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz."

Bakan Uraloğlu, Ankara'da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmenin tıpkı İstanbul'da olduğu gibi zorlayıcı olduğunu kaydederek artık yeraltından sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde 2002'den bu tarafa araç sahipliğinin ve hareketliliğin 4 kat arttığını dile getirerek "Dolayısıyla yeni yollar, alternatif çözümler bize lazım."dedi.

Havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk." açıklamasında bulundu.

"Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz"

Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de anımsatarak "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak." açıklamasında bulundu.

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız." dedi.

Otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil." dedi.

Otoyol ve köprülerin devletin ve milletin olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz."açıklamasında bulundu.

Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı.

"Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak"

Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada."açıklamasında bulundu.

"Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak."

Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var." şeklinde konuştu.

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası'na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız." dedi.

Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan'da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek "Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur."açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi.

"Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor."

"Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak."

Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Adriyatik Denizi'nden, Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar giden bir koridor. Önümüzdeki dönem içerisinde -daha çok karayolu bağlantısını içeriyor- ciddi bir katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.