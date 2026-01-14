Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Rami Kütüphanesi'nin 3 yılda 7,7 milyon kişi ziyaret etti
Rami Kütüphanesi, 3 yılda 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı ve 302 bin ödünç kitap verisiyle İstanbul'un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, "Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami'nin nasıl yaşayan bir merkez hâline geldiğini açıkça gösteriyor. Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
