Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Albayrak, Esnaf ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların isteklerini ilgiyle dinledi. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a, "Uçak biletleri çok pahalı, uçak sayısı da azaldı buna bir çözüm bulun bakanım" çağrısında bulundu. Albayrak vatandaşa cevaben, "Çok fazla talep var bu sebeple uçak sayısı da azaldı bizim, uçak sayısını da arttırmamız lazım" şeklinde konuştu.