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Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

İş dünyası ile buluşma programları kapsamında Erzurum'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak esnaf ziyaretinde bulundu.

06.12.2019 16:55 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:00
Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Erzurum'da iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Vatandaşlar ile cami çıkışında sohbet eden Albayrak, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile birlikte cuma namazı için Erzurum Ulu Cami'ye geçti.

Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Camiye gelenlerin cumasını tebrik eden Albayrak, vatandaşlar ile kısa bir sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Erzurum Valiliğine geçti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra esnafın durumu hakkında değerlendirmelerde bulunmak için Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanları gezdi. Dükkanda bulunanların hal ve hatırını soran ve isteklerini dinleyen Berat Albayrak, çalışanlarla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakan Albayrak'a Erzurum'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Albayrak, Esnaf ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların isteklerini ilgiyle dinledi. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a, "Uçak biletleri çok pahalı, uçak sayısı da azaldı buna bir çözüm bulun bakanım" çağrısında bulundu. Albayrak vatandaşa cevaben, "Çok fazla talep var bu sebeple uçak sayısı da azaldı bizim, uçak sayısını da arttırmamız lazım" şeklinde konuştu.

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