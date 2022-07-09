Bakan Akar’dan Dağlıca’da önemli mesaj: Tek hedefimiz teröristler

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, şunları söyledi: "Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."