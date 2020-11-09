Haberler Galeri Güncel Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini dün işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Azerbaycan Şuşa'dan sonra Hankendi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

09.11.2020 13:30 - Son Güncelleme: 09.11.2020 13:30
Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini dün işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Azerbaycan Şuşa'dan sonra Hankendi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Cephede çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusu tarihi öneme sahip olan Şuşa kentini işgalden kurtardı.

Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını bizzat açıkladı. Öte yandan Aliyev az önce 23 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Validen flaş koronavirüs uyarısı! Sakın yemeyin
Validen flaş koronavirüs uyarısı! Sakın yemeyin