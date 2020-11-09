Azerbaycan zafere ilerliyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeleri
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini dün işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Azerbaycan Şuşa'dan sonra Hankendi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini dün işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Azerbaycan Şuşa'dan sonra Hankendi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.