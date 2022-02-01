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ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Türkiye savunma sanayisinde devrim gibi adımları atarak gücüne güç katmaya devam ediyor. ASELSAN, hava ve kara savunması görevleri için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ni göreve hazır hale getirdi. Sistem, "ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat"ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak. Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecek. Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sunacak.

01.02.2022 13:17 - Son Güncelleme: 01.02.2022 13:17
ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

ASELSAN, hava ve kara savunması görevleri için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ni göreve hazır hale getirdi.

ASELSAN, özgün sistem tasarım ve entegrasyonu yaklaşımıyla kara ve deniz platformlarında kullanılabilen silah sistemleri geliştiriyor. Güvenlik güçlerinin talepleri ve değişen tehditleri dikkate alan şirket, mevcut ürünlerine yenilerini ekliyor.

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ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı Göker ile atış testleri gerçekleştirdi. ASELSAN öz kaynaklarıyla yürütülen Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'nin işletme testleri ve kabiliyet gösterim atışları, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Alanı'nda tamamlandı.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı. Yapılan testler sistemin göreve hazır olduğunu ortaya koydu.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Göker Sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Sistem, "ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat"ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecek.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi göreve hazır

Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sunacak.

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