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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

Antalya'da polislere silah kullanmanın inceliklerini öğreten usta atıcı komiser Nisa Aydın (44), tek elle kullandığı silahlarla hedefi 12'den vuruyor. Bu özelliği nedeniyle 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılan Nisa Aydın, AK 47 silahını kullanarak tempolu atışlar yapıyor. Aydın, mermi sesinin kendisine müzik gibi geldiğini söylüyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, mezun olduktan sonra mesleğe ilk adımı attı. 22 yılda çok sayıda müsabaka ve özel görevde yer alan Nisa Aydın, başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

09.04.2021 13:39 - Son Güncelleme: 09.04.2021 13:39
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

Bir dizi eğitimin ardından uzman atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edilen Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, meslektaşlarına tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedefi tam 12'den vurmanın inceliklerini gösteriyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın, içerisinde özel harekat polislerinin de bulunduğu 14 kişiden oluşan özel ekibi bulunuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

8 bin personele kendi ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından aktrist Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

MERMİYLE MÜZİK YAPIYOR
Kullanmadığı silah kalmadığından söz eden Komiser Nisa Aydın, AK-47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, mesleğini severek yapıyor.