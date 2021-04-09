Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor
Antalya'da polislere silah kullanmanın inceliklerini öğreten usta atıcı komiser Nisa Aydın (44), tek elle kullandığı silahlarla hedefi 12'den vuruyor. Bu özelliği nedeniyle 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılan Nisa Aydın, AK 47 silahını kullanarak tempolu atışlar yapıyor. Aydın, mermi sesinin kendisine müzik gibi geldiğini söylüyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, mezun olduktan sonra mesleğe ilk adımı attı. 22 yılda çok sayıda müsabaka ve özel görevde yer alan Nisa Aydın, başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
09.04.2021 13:39
- Son Güncelleme: 09.04.2021 13:39
8 bin personele kendi ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından aktrist Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.