Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Lara Croft'u Nisa Aydın! Tek elle hedefleri 12'den vuruyor

8 bin personele kendi ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından aktrist Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.