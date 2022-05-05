Anadolu Adalet Sarayı'nda 151 bin delil var: yüz tanıma sistemiyle giriliyor izinsiz çıkışta alarm ötüyor! 867 milyon TL'lik vurgunun delilleri

EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR

Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Karakütük, "Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle sağlanıyor.