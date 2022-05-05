Anadolu Adalet Sarayı'nda 151 bin delil var: yüz tanıma sistemiyle giriliyor izinsiz çıkışta alarm ötüyor! 867 milyon TL'lik vurgunun delilleri
İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda ülke gündemini oluşturan olayların delilleri yüksek güvenlikli depolarda tutuluyor. Depoya biyometrik yüz tanıma sistemiyle girilirken radyo frekanslı etiketler sayesinde depodan izinsiz çıkarılan delillerin alarmları ötüyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor. Depoda Thodex ve Çiftlikbank gibi Türkiye'nin en büyük vurgun olaylarının delilleri ve 19 Aralık 2000 yılında Ümraniye Cezaevi'ne yapılan operasyondan koğuşlardan çıkartılan adli emanetler de bulunuyor.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor.
Adli emanetten sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Cumali Karakütük, kendisiyle birlikte 2 Cumhuriyet savcısı, 1 yazı işleri müdürü ve 27 personelin görev yaptığını belirterek, "Son teknolojiye sahip, düzenli ve güvenlik seviyesi yüksek adli emanet dairesinde, adalete olan katkı sunma çabası her gün eksilmeyen bir ciddiyetle devam ediyor" dedi.
EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR
Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Karakütük, "Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle sağlanıyor.