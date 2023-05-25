AK Parti'nin müjdeler beyannamesi! Gençler, kadınlar, emekliler, işçiler, memurlar herkesin yüzü gülecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında kamuoyu ile paylaştığı seçim beyannamesinde gençlerden, kadınlara, emeklilerden, memur - işçilere kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ifadeler ve heyecan yaratan vaatler yer almıştı. Başkan Erdoğan, beyanname kapsamında ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olması, evlenecek gençlere ekonomik destekten, üniversite öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyetine kadar önemli müjdeler vermişti. İşte Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olan vaatler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında kamuoyu ile paylaştığı seçim beyannamesinde gençlerden, kadınlara, emeklilerden, memur - işçilere kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ifadeler ve heyecan yaratan vaatler yer almıştı.
Başkan Erdoğan, beyanname kapsamında ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olması, evlenecek gençlere ekonomik destekten, üniversite öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyetine kadar önemli müjdeler vermişti. İşte Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olan vaatler.
AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla 11 Nisan'da paylaşıldı.