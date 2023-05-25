AK Parti’nin müjdeler beyannamesi! Gençler, kadınlar, emekliler, işçiler, memurlar herkesin yüzü gülecek

Başkan Erdoğan, beyanname kapsamında ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olması, evlenecek gençlere ekonomik destekten, üniversite öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyetine kadar önemli müjdeler vermişti. İşte Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olan vaatler.