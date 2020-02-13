AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu’na 35 fotoğrafla tepki: CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür

"CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür"

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap olarak çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir konuşma yaptığını belirterek, "Bu konuşmada özellikle Kılıçdaroğlu sonrası köklü bir zihniyet değişimine uğrayan, Atatürk'ün partisi olmaktan fersah fersah uzaklaşan ve hatta kendi tabanından da bu konuda eleştiriler alan CHP ile FETÖ bağlantıları aktarılmıştır. İktidar ve devlet kurumlarının bu terör örgütüne topyekün mücadeleye başladığı zamanlarda ve hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında dahi bir çok CHP temsilcisinden FETÖ'yü destekleyen açıklamaların yapıldığı tarihe bakıldığında görülecektir. CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür. 7 yıldır bütün grup toplantıları FETÖ materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarına çevirenler, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysa aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da, CHP'nin gündemi de, açıklamaları da FETÖ tarafından belirlenmektedir. Bu açıklamalar ve destekler bizzat genel başkan seviyesinde dahi olmuştur" dedi.