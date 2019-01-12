AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Kocaeli'nin hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" Gibi sorulara cevap arıyor...