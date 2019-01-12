AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste
AK Parti'nin Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti "Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Kocaeli adayları açıkladı. Peki, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 16:08:40 Güncelleme: 16:12:04
Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Kocaeli'nin hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Kocaeli ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" Gibi sorulara cevap arıyor...
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