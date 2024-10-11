Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat P.'nin boğazı bıçakla kesildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Murat P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini Hatice P.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mert P., ifadesinin adından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P. ise serbest bırakıldı.

"BEN YEMEK YAPARKEN ABİM KUMAR OYNAMAYA BAŞLADI"

Tutuklu sanık Mert P.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mert P., avukatı ve anne Hatice P. katıldı. Olay günü annesinin işe gittiğini, evde abisiyle birlikte kaldıklarını anlatan Mert P., "Abim de daha sonra evden çıktı ve tek başına kaldım. Akşam üzeri önce annem, sonra abim Murat eve geldi. Abimle ev ihtiyaçlarını gidermek için markete gittik. Alışveriş yaptıktan sonra Murat 2 bira ve 2 şarap aldı. Eve geldikten sonra ben yemek yapmaya başladım. Abim ise bahis sitelerinde kumar oynamaya başladı. Yemeği yapıp anneme götürdüm. O yemeğini yedi, ben de mutfakta bulaşıkları yıkıyordum" ifadelerini kullandı.



