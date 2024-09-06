Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil

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NURİ ALÇO'YA TEPKİ: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamasında Nuri Alço'ya da tepki gösteren Anjelik, " Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı. Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor. Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu da konsolosluk aracıyla bize ulaştı, maddi manevi yardımcı oldular. Bu isimlerin dışında kimseden maddi yardım görmedim. Annem bana "Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün" dedi. Annemi Türkiye'ye getirebilmem için 20 bin dolar gerekiyor. Kültür Bakanlığımız üstlenmek istiyor. Başka yardım etmek isteyenler de var." dedi.