Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın vefatının ardından Nuri Alço, "Ahu'nun 27 bin doları var" şeklinde açıklama yaptı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin bu açıklamaya sert çıkarak, "Alço, gerçek bir dost olsaydı, annemi üzecek bu açıklamaları yapmazdı" dedi. İşte detaylar...
Yeşilçam'uın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair Çarşamba günü Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu.
NURİ ALÇO'YA TEPKİ: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Açıklamasında Nuri Alço'ya da tepki gösteren Anjelik, " Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı. Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor. Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu da konsolosluk aracıyla bize ulaştı, maddi manevi yardımcı oldular. Bu isimlerin dışında kimseden maddi yardım görmedim. Annem bana "Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün" dedi. Annemi Türkiye'ye getirebilmem için 20 bin dolar gerekiyor. Kültür Bakanlığımız üstlenmek istiyor. Başka yardım etmek isteyenler de var." dedi.
NURİ ALÇO'DAN PRİMCİ SUÇLAMASINA YANIT
Kalçık'ın yaptığı röportajın doğru olmadığını iddia eden Alço, konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.