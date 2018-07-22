Adnan Oktar’ın 30 kişilik A takımı
Türkiye'nin gündemine oturan Adnan Oktar yapılanmasının şifreleri çözüldü. Oktar'ın 'bir numara' olarak yer aldığı 31 kişilik listedeki 30 kişinin örgüt içindeki görev dağılımı ortaya çıktı.
Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği sevk yazısında Adnan Oktar yapılanmasında görev alan ve Oktar'a yakın olan 30 kişinin ismi de yer aldı. Adnan Oktar'ın "bir numara" olarak yer aldığı 31 kişilik listedeki 30 kişinin örgüt içindeki görev dağılımları ayrıntılarıyla anlatıldı.
Örgütün 2 numarası
Ulviye Didem Ürer: "Dido kod adını kullanan şüpheli Adnan Oktar'dan sonra örgüteki iki numaralı yönetici. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde örgütün kurucusu ve lideri Oktar ile beraber yaşıyor. Ayrıca A9 isimli örgüte ait televizyon kanalındaki programlarda da ön planda örgüt liderinin yanında yer alıyor. Örgütü meşru gösterme noktasında detaylı konuşma ve açıklamalar yapıyor. Örgütün tüm hesap hareketleri bilgisi Oktar ve sorumlu yöneticilerle birlikte Ürer'e veriliyor. Oktar'ın talimatları ile örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin karalama ve iftira amacıyla hazırlanıp internette yayılmasını sağlama noktasındaki faaliyetlerin denetimlerini yürütüyor. Sosyal medya üzerinden özellikle genç ve fiziki görünümleri iyi erkekler ile flört ederek bu şahısların örgüte kazandırılmasını sağlıyor."
Onun kod adı 'Fevzi'
Merve Büyükbayrak: "Fevzi" kod adını kullanan şüpheli Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Oktar'la birlikte yaşıyor. Örgütün birinci derecede yöneticilerinden. Örgütün para konusunda ve kasadan sorumlu imam bacıları tarafından yapılan tüm hesap hareketlerinin bilgisi günlük olarak kendisine veriliyor. Dolayısıyla örgütün para konularından sorumlu imam bacılarından birisi.
Örgüt muhaliflerine karşı yapılan sitelerin içeriklerini Oktar'ın tarif ve direktifleri ile hazırlayarak sosyal medya üzerinden özellikle örgütten ayrılanlara ve karşıt görüşte olanlara karşı karalama faaliyetlerini yürütüyor. Oktar'ın ikametinde her türlü kişisel hizmetini görüyor. Örgütle ilgili olan tüm hassas konuları bilen ve takip eden, örgüt imamları gibi insanları yönlendirebilen, ancak imamlardan farklı olan inisiyatif kullanma hakkı olan örgüt yöneticilerinden birisi.
Paradan sorumlu 'bacı'
Yeliz Sucu: "Birinci derecede örgüt yöneticisi. Örgütün para konularından ve kasadan sorumlu imam bacıları tarafından yapılan tüm hesap hareketlerinin bilgisi günlük olarak kendisine veriliyor. Oktar'la birlikte Dragos'ta yaşıyor. Para konularından sorumlu imam bacılar grubunda yer alıyor ve örgütün merkezinin içerisinde bulunan kasadaki paranın yönetiminden sorumlu.