Adnan Oktar’ın 30 kişilik A takımı

Örgütün 2 numarası

Ulviye Didem Ürer: "Dido kod adını kullanan şüpheli Adnan Oktar'dan sonra örgüteki iki numaralı yönetici. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde örgütün kurucusu ve lideri Oktar ile beraber yaşıyor. Ayrıca A9 isimli örgüte ait televizyon kanalındaki programlarda da ön planda örgüt liderinin yanında yer alıyor. Örgütü meşru gösterme noktasında detaylı konuşma ve açıklamalar yapıyor. Örgütün tüm hesap hareketleri bilgisi Oktar ve sorumlu yöneticilerle birlikte Ürer'e veriliyor. Oktar'ın talimatları ile örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin karalama ve iftira amacıyla hazırlanıp internette yayılmasını sağlama noktasındaki faaliyetlerin denetimlerini yürütüyor. Sosyal medya üzerinden özellikle genç ve fiziki görünümleri iyi erkekler ile flört ederek bu şahısların örgüte kazandırılmasını sağlıyor."