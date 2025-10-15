Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş mesajı: Süreç titizlikle yürütülüyor | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...

PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş mesajı: Süreç titizlikle yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin detaylı biçimde değerlendirildiğini aktaran Tunç, Rojin Kabaiş'in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların dahil olduğu teknik çalışmanın ve dijital materyal incelemelerinin sürdüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir adli soruşturma yürütüldüğünü belirterek, Adli Tıp Kurumu'nun kapsamlı inceleme sonucunda hazırladığı raporun dosyaya girdiğini, ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan da ek bir uzman mütalaası talep edildiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

