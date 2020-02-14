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ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19?un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

14.02.2020 14:20 - Son Güncelleme: 14.02.2020 14:20
ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19?un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

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ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı. Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton'daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti.

ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2?nin, Aralık 2019?da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi.

ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da Itaç' (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.

ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

Ayrıca, NIAID, Covid-19?e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

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