ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19?un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.
14.02.2020 14:20
- Son Güncelleme: 14.02.2020 14:20
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı. Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton'daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti.
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