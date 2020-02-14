ABD'li bilim insanları yayımladı! İşte Koronavirüsün görüntüleri!

Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da Itaç' (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.