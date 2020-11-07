ABD'de seçim kaosu sürerken Trump'ın ekibinde bir kişi koronavirüse yakalandı
ABD seçim sonuçları ve Biden ile Trump'ın oy durumu ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Joe Biden, Trump'ın yeniden seçilmesi için ihtiyaç duyduğu bir eyalet olan Pennsylvania'da oy farkını hızla açıyor. ABD seçim sonuçları için ülkedeki gergin bekleyiş ve seçim merkezlerindeki kaos devam ederken, Trump'ın ekibinden şoke eden bir son dakika haberi geldi. Trump'a en yakın isimlerden birinin corona virüs test sayısının pozitif çıktığı bildirildi. İşte, ABD seçim sonuçları ile ilgili son durum ve Biden ile Trump'ın önde götürdüğü eyaletler…
ABD seçim sonuçları ve Biden ile Trump'ın oy durumu ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Joe Biden, Trump'ın yeniden seçilmesi için ihtiyaç duyduğu bir eyalet olan Pennsylvania'da oy farkını hızla açıyor. ABD seçim sonuçları için ülkedeki gergin bekleyiş ve seçim merkezlerindeki kaos devam ederken, Trump'ın ekibinden şoke eden bir son dakika haberi geldi. Trump'a en yakın isimlerden birinin corona virüs test sayısının pozitif çıktığı bildirildi. İşte, ABD seçim sonuçları ile ilgili son durum ve Biden ile Trump'ın önde götürdüğü eyaletler…
ABD seçim sonuçlarının beşinci gününde de belirsizlik devam ediyor. Biden Georgia, Nevada ve Arizona'da yarışı önde götürürken, son 6 kritik eyalette sonuçlar açıklanmaya çok yakın. Başkan Donald Trump ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı, kilit eyaletler de dahil olmak üzere ülke çapında oy sayımları ile devam ederken Beyaz Saray'dan şoke edici bir son dakika haberi geldi.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NEDEN HALA AÇIKLANMADI?
Sayımlar, rekor sayıda postayla gönderilen oy pusulaları nedeniyle çok fazla gecikiyor. Oyların sonradan gelmesi ve oy pusulaların nakli konusundaki güvenlik endişeleri nedeniyle Trump, birçok eyalette oy sayımlarının durdurulması için mahkemeye başvurdu. ABD seçimlerinde, seçim gününden önce oy pusulalarını açmak ve sayım yapmak yasak olduğu için, önceden gelen oyların istifi ve düzenlenmesi günler sürdü ve sayım hala devam ediyor.