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9'unda 1 milyona ramak kaldı! Türkiye'nin en çok nüfuslu 10 ilçesi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın son günlerinde yıllık raporunu yayımladı ve bu yılın en kalabalık ilçelerini belirledi. Bu verilere göre, Türkiye'nin en büyük ve yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'daki ilçeler Türkiye genelindeki en yoğun nüfusa sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:36 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:37
9’unda 1 milyona ramak kaldı! Türkiye’nin en çok nüfuslu 10 ilçesi belli oldu! 1

TÜİK tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerine göre, ülkemizin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Bu verilere göre, İstanbul'un öne çıkan ilçeleri Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçeleri olarak dikkat çekiyor. İşte, ülkenin en kalabalık ilçeleri ve öne çıkan özellikleri!

9’unda 1 milyona ramak kaldı! Türkiye’nin en çok nüfuslu 10 ilçesi belli oldu! 2

10. Bağcılar

Son olarak, İstanbul'un bir diğer önemli ilçesi Bağcılar, 740.069 kişilik nüfusuyla onuncu sırayı alıyor.

9’unda 1 milyona ramak kaldı! Türkiye’nin en çok nüfuslu 10 ilçesi belli oldu! 3

Bağcılar, son yıllarda artan konut projeleri ve sosyal tesisleriyle İstanbul'un önemli yerleşim alanlarından biri haline geldi.

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