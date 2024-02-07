79 yıl sonra ezan sesi! CHP'nin müzeye çevirdiği Kariye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

Bizans döneminde 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.

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Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Ancak CHP'nin tek partili iktidarı döneminde Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrildi.