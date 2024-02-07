79 yıl sonra ezan sesi! CHP'nin müzeye çevirdiği Kariye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

İstanbul Fatih'te Kariye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 1945 yılında CHP'nin kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk kez ezan sesi duyulacak.
Bizans döneminde 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.
Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Ancak CHP'nin tek partili iktidarı döneminde Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrildi.
YENİDEN İBADETE AÇILACAK
Kariye Camii, 2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekândaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.