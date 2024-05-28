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7 ve üstü büyüklüğündeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! O tarihe kadar...

2023 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin olası etkilerini ve risk taşıyan bölgeleri detaylı bir şekilde sıraladı. Rapora göre, İstanbul'un birçok ilçesi, özellikle deprem riski taşıyan yapıların yoğun olduğu bölgeler ciddi risk altında.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:46 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:45
7 ve üstü büyüklüğündeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! O tarihe kadar... 1

AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre, Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri deprem riski açısından özellikle dikkat çekiyor.

7 ve üstü büyüklüğündeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! O tarihe kadar... 2

BEKLENEN HASARLAR NE BOYUTTA?

Zeytinburnu'nda 5 bin 334, Avcılar'da 7 bin 39, Küçükçekmece'de ise 12 bin 244 yapının ağır hasar alması bekleniyor.

7 ve üstü büyüklüğündeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! O tarihe kadar... 3

Bu ilçelerdeki yapı stoğunun eski olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması, olası bir depremde hasarın boyutlarını artırıyor.

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