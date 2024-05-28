7 ve üstü büyüklüğündeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! O tarihe kadar...

2023 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin olası etkilerini ve risk taşıyan bölgeleri detaylı bir şekilde sıraladı. Rapora göre, İstanbul'un birçok ilçesi, özellikle deprem riski taşıyan yapıların yoğun olduğu bölgeler ciddi risk altında.