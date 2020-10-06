65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı risk grubunda bulunan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sınırlı olarak değiştirilmiş ve sonrasında tamamen kaldırılmıştı. Şimdi ise vakaların artmasından dolayı yeniden bazı illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı risk grubunda bulunan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sınırlı olarak değiştirilmiş ve sonrasında tamamen kaldırılmıştı. Şimdi ise vakaların artmasından dolayı yeniden bazı illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?
Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 üstü vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkabileceğini aktardı. Binlerce vatandaşın merak ettiği ve araştırdığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımında sınırlama yapabileceğini ifade etmişti. Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu ve birçok ilde kısıtlamalar bulunuyordu.
Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir." ifadelerini kullanarak yeni tedbir kararını açıkladı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini yasakladı, 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirdi, caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı.
YALOVA
Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.
Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.