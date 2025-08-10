6.1'lik Balıkesir Sındırgı depremi sonrası uzman açıklamaları: Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy, Hasan Sözbilir...
Balıkesir açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından gözler fay hatlarının durumuna çevrilirken, deprem uzmanları olası senaryoları değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamaları, "Daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: