56 il lapa lapa! Kutup kilidi açıldı: Bakanlıktan sarı kod uyarısı! Sokaklar buz pistine dönecek

Yurt genelinde yağmur, kar ve karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar düşüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. İşte bugün kar yağışı beklenen iller ve yurtta hava durumu.

Bakanlık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yurt genelinde yağmur, kar ve karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar düşüyor. Kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması önem arz ediyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirmede şu açıklamalara yer verildi;

ÜLKE GENELİ İÇİN SOĞUK HAVA VE BUZLANMA UYARISI

17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK
Batı kesimlerde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerde 22 Ocak Perşembe gününe kadar soğuk hava etkisini gösterecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI
Trakya
Marmara'nın doğusu
İç Ege
İç Anadolu
Akdeniz'in iç kesimleri
Karadeniz'in iç kesimleri
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

UYARI
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

13 il için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Sarı kodlu uyarı, Meteoroloji'nin kullandığı bir erken uyarı seviyesidir. Hava durumu potansiyel tehlike oluşturabilir. Beklenen meteorolojik olay günlük yaşamı tamamen durdurmaz ancak dikkatli olunması gerekir.

Sarı kod neyi ifade eder?

  • Kuvvetli yağış

  • Kar, buzlanma ve don

  • Kuvvetli rüzgar veya fırtına

  • Görüş mesafesini düşüren sis

Meteorolojik Sarı Uyarı Kapsamındaki İller

İl Adı
Artvin
Giresun
Gümüşhane
Kastamonu
Kayseri
Nevşehir
Rize
Sinop
Sivas
Trabzon
Yozgat
Aksaray
Bartın
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur yer yer kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgeni kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunu çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

ISPARTA 1°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

(Yurt genelinde bugün hava raporu)

(Yurt genelinde bugün hava raporu)

(Yurt genelinde bugün hava raporu)

(Yurt genelinde bugün hava raporu)

(Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava raporu)

(Haritada 17 Ocak 2026 tarihli 56 ilde kar yağışı görülüyor- MGM)
