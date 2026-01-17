56 il lapa lapa! Kutup kilidi açıldı: Bakanlıktan sarı kod uyarısı! Sokaklar buz pistine dönecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C , -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı