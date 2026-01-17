56 il lapa lapa! Kutup kilidi açıldı: Bakanlıktan sarı kod uyarısı! Sokaklar buz pistine dönecek

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirmede şu açıklamalara yer verildi;
ÜLKE GENELİ İÇİN SOĞUK HAVA VE BUZLANMA UYARISI
17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK
Batı kesimlerde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerde 22 Ocak Perşembe gününe kadar soğuk hava etkisini gösterecek.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Trakya
Marmara'nın doğusu
İç Ege
İç Anadolu
Akdeniz'in iç kesimleri
Karadeniz'in iç kesimleri
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
UYARI
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü