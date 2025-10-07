55 İLE SARI VE TURUNCU KOD! Fırtına, sel, taşkın... 3. dalga geliyor! MGM saatli uyardı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak

İzmir'de Yağış Aralıklarla Devam Ediyor

Adil Tek, İzmir'de dün akşam saatlerinden bu yana süren yağışların bugün de etkisini koruduğunu söyledi. Özellikle kentin kuzey kesimleri ile Muğla'dan merkeze uzanan hat boyunca yağışların görüldüğünü ifade eden Tek, "Yağışlar çok yüksek değerlere ulaşmadı, zaman zaman ara veriyor. Ancak bazı bölgelerde 40 kilogramın üzerinde yağış ölçüldü. Bu da yer yer kuvvetli yağış alındığını gösteriyor." dedi.

Tek, İzmir'deki yağışların şu aşamada sel veya su baskını riski yaratacak düzeye ulaşmadığını, ancak öğleden sonraki saatlerde bazı bölgelerde yağışın şiddetini artırabileceğini belirtti.