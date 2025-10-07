55 İLE SARI VE TURUNCU KOD! Fırtına, sel, taşkın... 3. dalga geliyor! MGM saatli uyardı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak

55 İL İÇİN METEOROLOJİDEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı iller için turuncu, bazıları için ise sarı kodlu alarm verildi.
Turuncu kodlu uyarı verilen iller:
Çanakkale
Aydın
Balıkesir
İzmir
Bu illerde vatandaşlar şiddetli yağış, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Yalova.
Sarı kodlu uyarı kapsamında ise vatandaşların ani yağışlar, kuvvetli rüzgar ve yer yer sel riskine karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. Meteoroloji, özellikle turuncu kodlu illerde yaşayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve su baskını ile heyelan riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.