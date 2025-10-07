PODCAST CANLI YAYIN

55 İLE SARI VE TURUNCU KOD! Fırtına, sel, taşkın... 3. dalga geliyor! MGM saatli uyardı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak

Türkiye yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için turuncu, 51 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uzmanlar kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgeler daha riskli? İşte 7 Ekim hava durumu raporu!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Özellikle Kırıkkale çevreleri ile batı ve iç kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YURDUN İÇ VE BATI KESİMLERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

55 İL İÇİN METEOROLOJİDEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı iller için turuncu, bazıları için ise sarı kodlu alarm verildi.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Çanakkale

Aydın

Balıkesir

İzmir

Bu illerde vatandaşlar şiddetli yağış, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Yalova.

Sarı kodlu uyarı kapsamında ise vatandaşların ani yağışlar, kuvvetli rüzgar ve yer yer sel riskine karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. Meteoroloji, özellikle turuncu kodlu illerde yaşayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve su baskını ile heyelan riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

İzmir ve İstanbul'da Yağış Etkili Oluyor: Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Son Durumu Değerlendirdi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son yağışların ardından Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki hava durumu hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yayında harita üzerinden değerlendirme yapan Tek, özellikle İzmir ve çevresinde yağışların etkisini sürdürdüğünü, İstanbul'da ise aralıklarla geçişlerin yaşandığını belirtti.

İzmir'de Yağış Aralıklarla Devam Ediyor

Adil Tek, İzmir'de dün akşam saatlerinden bu yana süren yağışların bugün de etkisini koruduğunu söyledi. Özellikle kentin kuzey kesimleri ile Muğla'dan merkeze uzanan hat boyunca yağışların görüldüğünü ifade eden Tek, "Yağışlar çok yüksek değerlere ulaşmadı, zaman zaman ara veriyor. Ancak bazı bölgelerde 40 kilogramın üzerinde yağış ölçüldü. Bu da yer yer kuvvetli yağış alındığını gösteriyor." dedi.

Tek, İzmir'deki yağışların şu aşamada sel veya su baskını riski yaratacak düzeye ulaşmadığını, ancak öğleden sonraki saatlerde bazı bölgelerde yağışın şiddetini artırabileceğini belirtti.

İstanbul'da Kısa Süreli Sağanaklar Bekleniyor

İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, kent genelinde yağışların aralıklarla geçişler halinde süreceğini vurguladı. Anadolu Yakası'nda yağışların başladığını, Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ise hafif yağmur görüldüğünü söyleyen Tek, "Kısa süreli, yerel ve kuvvetli sağanaklar olabilir. Ancak bu yağışlar sele ya da ciddi taşkınlara yol açacak seviyede görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı, İstanbul'daki yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini, özellikle bugün ve yarın etkili olacağını söyledi. "Perşembe gününden sonra güneşli aralıklar da göreceğiz. Ancak hafta sonuna kadar kısa süreli yağış geçişleri devam edecek." dedi.

Sıcaklıklar Düştü, Rüzgarlar Yerel Etkili

Adil Tek, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğüne dikkat çekti. "Çok kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Ancak yağışın etkili olduğu bölgelerde zaman zaman yerel rüzgarlar görülebilir. Bu durum geniş bir alana yayılmış değil." değerlendirmesinde bulundu.

Barajlardaki Kritik Seviyeye Dikkat Çekti

Programda yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi de gündeme geldi. "Bursa'daki barajlarda doluluk oranı %1'in altına düşmüştü. Bu yağışlar fayda sağlayabilir mi?" sorusu üzerine Adil Tek, bu yağışların bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bu yağışlara ihtiyacımız var. Özellikle son dönemde su kaynakları alarm veriyordu. Önümüzdeki günlerde yağışların barajlara katkısını daha net göreceğiz." dedi.

Batı'da Yağış, Doğu'da Duraklama

Genel tabloyu özetleyen Tek, Zonguldak'tan Muğla'ya uzanan hattın batısında yağışların sürdüğünü, doğu kesimlerde ise havanın daha sakin geçtiğini belirtti. "Batı bölgelerde yağışlar devam ediyor. Doğusunda şu anda kayda değer bir yağış yok," açıklamasında bulundu.

ge ve Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlı hava birkaç gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da zaman zaman güneş yüzünü gösterse de hafta sonuna kadar şemsiyeyi elden bırakmamakta fayda var.

Ege kıyılarında şiddetli sağanak kuvvetli rüzgar ve fırtına riskinin bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, sel ve taşkınlara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

İstanbul'da il genelinde aralıksız sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise yağışlı bir gün yaşanacak; özellikle batı ilçelerde kuvvetli yağış ihtimali öne çıkıyor. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor.

İzmir'de de sağanak yağışlar tüm kentte etkili olacak.

AKOM'dan İstanbul'a Özel Uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son raporuna göre, batı bölgeler Orta Akdeniz'den gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında.

Dün gece itibarıyla İstanbul'a yeni bir yağışlı sistem giriş yaptı.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte 23 derece civarındaki sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

3 Gün Sürecek Etki

Alçak basınç sisteminin üç gün boyunca İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Kuvvetli lodosla birlikte yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıkların ise 14 ile 18 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kıyı ve alçak bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, taşkın ve fırtınaya karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

MEZOSİKLON GELİYOR! EGE'DE BAŞLAYAN FIRTINA DALGA DALGA YAYILIYOR

Türkiye, sonbaharın en sert hava sistemlerinden biriyle karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, "mezosiklon" adı verilen güçlü hava sirkülasyonunun etkisine girildiğini belirtiyor.

İlk etkiler dün gece ve sabaha karşı Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Aydın hattında görüldü. Bu bölgelerde kısa sürede etkili olan sağanak ve fırtına, yer yer taşkınlara ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şimşekler Arka Arkaya Patlayacak

Bugün mezosiklon hattı kuzeye ve iç bölgelere doğru ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara ve Ege'nin kuzey kesimlerinde şimşeklerin art arda çakacağını, gök gürültülü sağanakların yer yer kuvvetli seyredeceğini bildirdi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Salı: Yağış Batıdan İç Kesimlere İlerliyor

7 Ekim Salı günü, yağışlı hava dalgası batıdan Anadolu'ya doğru ilerliyor. Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güneyinde yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Kıyı bölgelerde sıcaklıklar 25 derece civarında seyrederken, iç kesimlerde yağışla birlikte hafif bir düşüş bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve az yağışlı bir hava ile günü geçirecek.

Çarşamba: Haftanın En Yağışlı Günü

8 Ekim Çarşamba, haftanın en yoğun yağışlı günü olacak gibi görünüyor. Yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 18-20 derece aralığına düşerek belirgin bir serinleme yaşanacak. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun ise genellikle parçalı bulutlu kalması öngörülüyor.

Perşembe: Yağışlar Azalıyor, Serin Hava Devam Ediyor

9 Ekim Perşembe günü yağışların şiddeti ve etkilediği alan daralacak. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde sağanaklar sürecek. Marmara ve Ege'de ise hava az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek ve hafta başına kıyasla hissedilir ölçüde düşmüş olacak.

Cuma: Hava Normale Dönüyor

10 Ekim Cuma itibarıyla hafta boyunca etkili olan yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilecek. Sıcaklıklar birkaç derece artarak mevsim normallerine yaklaşacak; Güneydoğu ve Akdeniz'de termometreler yeniden 25 derece ve üzerine çıkacak.