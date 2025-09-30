500 bin yeni konut için hazırlıklar tamam! Seydikemer'deki hak sahiplerinin heyecanına bakın
500 bin yeni konut için düğmeye basıldı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Projesi kapsamında yapımını tamamladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki sosyal konutların görüntülerini paylaşarak, "Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: