43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler
İstanbul Taksim Meydanı'nın en özel köşesinde, tramvay yolunun hemen başında inşaatı süren Taksim Camii'nde çalışmalar son hız sürüyor. 43 yıldır hayali kurulan, bu yılın sonunda ibadete açılması planlanan camide son durum kameralara böyle yansıdı.
18.10.2020 09:07
- Son Güncelleme: 18.10.2020 09:07
Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.
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