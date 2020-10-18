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43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

İstanbul Taksim Meydanı'nın en özel köşesinde, tramvay yolunun hemen başında inşaatı süren Taksim Camii'nde çalışmalar son hız sürüyor. 43 yıldır hayali kurulan, bu yılın sonunda ibadete açılması planlanan camide son durum kameralara böyle yansıdı.

18.10.2020 09:07 - Son Güncelleme: 18.10.2020 09:07
43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

Burayı sadece bir cami olarak tanımlayamayız. Taksim Camii, mimarisi ve dokusu itibarıyle Beyoğlu-Taksim'le bütünlük sağlayan, bulunduğu lokasyonun dokusuna uygun bir mimari dille planlandı.

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43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

Binlerce farklı dilden, dinden, ırktan insana ev sahipliği yapan Taksim'in göbeğinde yer alan cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Camiyi de içine alacak olan alanda herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı rengarenk bir kültür bahçesi de yer alacak.

43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

Şu anda caminin cepheleri tamamlandı ve kat cephe kaplamalarına başlandı. Çalışmalar sonrasında iskeleler sökülecek ve kısa sürede caminin inşaatı bitirilecek. Eş zamanlı iç mekan çalışmalarına da hız verildi.

43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

Önümüzdeki günlerde kubbe altı namaz alanı, nakkaş ve kalem işleri, çevre perde işlemleri bitirilecek. Caminin bu yılın sonunda açılması hedefleniyor. Biz de bu özel inşaatı gezmek üzere yetkililerden gerekli izinleri alarak yola koyulduk.

43 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Taksim Camii içinden çok özel kareler

Meydandan bakıldığında caminin büyük bölümünün tamamlandığını görmek mümkün. Yavaş yavaş, hissederek ilerliyoruz girişe doğru... Her bir detayı, köşesi ayrı ayrı düşünülmüş, bu toprakların ruhunu yansıtır biçimde tasarlanmış cami inşaat alanına gezmek için hazırlıklara başlıyoruz.

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