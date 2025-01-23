4 yargı reformu paketi içeriği: Yeni trafik cezası, hukukçulara noter yardımcılığı, düğünlerde yeni kural...

Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, bugün kamuoyu ile paylaşıldı.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. İşte yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar... -Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz. -Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. -Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. -İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.

-Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. -Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. -Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.

-Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız. -İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz. -Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.