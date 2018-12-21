32 ilde oy verme saatleri değişti
YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi. 32 ilde oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İşte oy verme saatlerinin değiştiği o iller...
21 Aralık 2018 Cuma, 03:07:38 Güncelleme: 03:14:06
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi.
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