32 ilde oy verme saatleri değişti

YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi. 32 ilde oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İşte oy verme saatlerinin değiştiği o iller...

21 Aralık 2018 Cuma, 03:07:38 Güncelleme: 03:14:06
32 ilde oy verme saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi.

32 ilde oy verme saatleri değişti

Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

32 ilde oy verme saatleri değişti

Söz konusu kararla

Adıyaman,

32 ilde oy verme saatleri değişti

Ağrı,

32 ilde oy verme saatleri değişti

Artvin,

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