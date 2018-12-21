32 ilde oy verme saatleri değişti

Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.