31 Mart yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak? Hangi ilde kaç seçmen var? İşte yerel seçimler için il il seçmen sayısı

HANGİ İLDE KAÇ SEÇMEN VAR?

Adana'da 1 milyon 456 kişi 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya'da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa'da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır'da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay'da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir'de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri'de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli'de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin'de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa'da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon'da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van'da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullanacağı açıklandı.