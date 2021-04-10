29 Ekim'de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde son durum görüntülendi! Ekran detayı dikkat çekiyor

5 bloktan oluşacak AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alacak.