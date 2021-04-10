29 Ekim'de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde son durum görüntülendi! Ekran detayı dikkat çekiyor
29 Ekim'de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı sona yaklaşıyor. Merkezin dış cephesinde yapılan son eklemeler havadan görüntülendi. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa ediliyor. Böylece Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleyebilecekler.
10.04.2021 09:39
- Son Güncelleme: 10.04.2021 09:50