27 Şubat 2026 Cuma hutbesi yayımlandı: Ramazan bağımlılık kıskacından kurtuluş fırsatıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 27 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan ayının sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda bağımlılık zincirlerini kırmak için ilahi bir fırsat olduğu vurgulandı. Özellikle dijital kumar ve madde bağımlılığının aile yapısını tehdit ettiği günümüzde, oruçla güçlenen iradenin bu "sahte mutluluk" tuzaklarından kurtuluşun anahtarı olduğu hatırlatıldı.

27 Şubat 2026 cuma hutbesi, Ramazan-ı şerifi hayatımızda tertemiz bir sayfa açmak ve bizi esir eden bağımlılıklardan özgürleşmek için büyük bir imkan olarak tanımladı.Ekran bağımlılığından madde kullanımına kadar her türlü "sahte haz" tuzağına karşı uyarıda bulunulan hutbede, bu mübarek ayın bereketiyle manevi bir arınma sürecinin başlatılması çağrısı yapıldı.

27 ŞUBAT 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki hutbe "Bağımlılıkla Mücadelede Ramazan Bir Fırsattır" başlığını taşıyor.Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini, kişisel hataları gözden geçirmek ve zararlı alışkanlıkları terk etmek için bir dönüm noktası olarak tanımlayan hutbe; modern çağın en büyük sorunlarından olan madde ve dijital bağımlılıklara karşı toplumsal bir bilinç oluşturmayı hedefliyor.

BAĞIMLILIK SAHTE BİR MUTLULUK TUZAĞIDIR

Hutbede bağımlılığın basit bir alışkanlık değil, insanı geçici hazların esiri yapan bir hastalık olduğu belirtiliyor. Alkol ve uyuşturucunun akıl sağlığını bozarak aile huzurunu yok ettiği, dijital kumarın ise kişileri borç batağına sürükleyerek yuvaları dağıttığı ifade ediliyor. Özellikle dijital dünyanın çocukları ve ebeveynleri yalnızlaştırarak hayatı sadece "seyredilen bir içerik" haline getirmesine karşı dikkatli olunması gerektiği aktarılıyor.

RAMAZAN KURTULUŞ İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR

Hutbenin tam metni içinde yer alan can alıcı bölüm ise şu şekilde;

"Ramazan-ı şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. Unutmayalım ki, insan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir."

Hutbede bağımlılıklara karşı şu dini dayanaklara yer veriliyor:

Ayet:"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."

Hadis:Allah Resulü (s.a.s) şöyle buyuruyor:"Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır."
NEDEN ŞİMDİ BU KONU SEÇİLDİ?

Ramazan ayı, Müslümanların kötü söz ve davranışları terk etmesi, kendine çekidüzen vermesi için ikram edilmiş bir zaman dilimidir.Günümüzde dijital mecraların ve zararlı alışkanlıkların her eve girmesi nedeniyle, bu manevi iklimde iradeyi güçlendirerek bağımlılıklardan arınmak toplumsal bir ihtiyaç olarak görülüyor.

CUMA HTUBESİ TAM METNİ

Tarih: 27.02.2026

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE RAMAZAN BİR FIRSATTIR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, hayatımızda tertemiz bir sayfa açalım, hatalarımızı gözden geçirelim, günahlarımıza tövbe edelim diye bazı zamanları bizlere ikram etmiştir. İşte içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı şerif, Allah'ın sevdiği bir kul olmak, kendimize çekidüzen vermek, varsa kötü söz ve davranışlarımızı terk etmek için büyük bir fırsattır.

Aziz Müminler!

Bu haftaki hutbemizde rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı şerifi vesile kılarak; aileleri mutsuzluğa ve insanlığı felakete sürükleyen bağımlılık tehlikesine dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Bağımlılık, basit bir alışkanlık değildir. İnsanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalıktır. Kişinin; zamanını heba ederken günaha dalmasına, şiddete yönelmesine, hatta kendisinin ve ailesinin canına kastetmesine sebep olan büyük bir tehdittir.

Kıymetli Müslümanlar!

Her biri bir diğerinden tehlikeli olan bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Bu iki illet; aklı ve iradeyi zayıflatmakta, insanın bedenini ve ruhunu içten içe çürütmektedir. Ailede huzur ve mutluluğu yok etmekte; yuvaları dağıtmakta, ocakları söndürmektedir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde,"Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır"[1] buyurarak bu tehlikeye dikkatlerimizi çekmektedir.

Değerli Müminler!

Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla hanelerimize kadar giren bir başka bağımlılık ise dijital kumardır. Üzülerek ifade edelim ki, dijital kumar, toplumun azımsanmayacak bir kesimine sirayet etmiş durumdadır. Çok küçük miktarlarla başlanan dijital kumar, kişinin; evini ve arabasını satmasına, bütün imkânlarını bu yolda tüketmesine, borç batağına sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Aile bağlarının kopmasına neden olmaktadır. Cenâb-ı Hak bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."

Aziz Müslümanlar!

Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılık ise dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık; dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını,"Yardım edilmesi gereken bir durum"olmaktan çıkarıp "Seyredilen bir içerik" haline getirebilmektedir. Dijital bağımlılık sebebiyle; alış veriş sitelerinde, sanal oyun ve eğlencelerde vakitler israf, ömürler zayi edilmektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Aklı örten her türlü maddeden, kumar ve dijital bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolu, bu kötülüklere hiç bulaşmamaktır. Gençlerimize ve çocuklarımıza sevgi ve güven temeline dayalı bir aile ortamı sunmaktır. Bütün tedbirlere rağmen bir şekilde zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerimize elimizi uzatmak, onları kötülerin insafına terk etmemektir. Ayrıca kendi rahatımız için çocuklarımızın eline telefon ve tablet tutuşturmamaktır. Yemek yemeleri, bir köşede sessiz kalmaları için yavrularımızı zararlı oyun, çizgi film ve eğlencelerle baş başa bırakmamaktır.

Aziz kardeşlerim! Ramazan-ı şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. Unutmayalım ki, insan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir.

📉 DİJİTAL KUMARIN "KÜÇÜK MİKTARLAR" TUZAĞI

Modern bir veba olarak tanımlanan dijital kumarın, başlangıçta çok küçük miktarlarla bireyleri içine çektiği belirtiliyor.Haberde bu kısmın altını çizerek; kişinin evini, arabasını kaybetmesine ve borç batağına sürüklenmesine neden olan bu sinsi sürecin aile bağlarını nasıl kopardığını detaylandırabiliriz.

📱 EBEVEYNLERE UYARI

Hutbede günümüzün en büyük eğitim hatalarından birine parmak basılıyor.Ebeveynlerin kendi rahatları için çocukların eline telefon ve tablet tutuşturması, çocukları zararlı oyun ve çizgi filmlerle baş başa bırakması sert bir dille eleştiriliyor.Bu durumun çocukları yalnızlaştırdığı ve gerçek hayattaki acıları bile sadece "seyredilen bir içerik" haline getirdiği vurgulanıyor.

🛠️ ÇÖZÜM ÖNERİSİ: HİÇ BULAŞMAMAK VE SEVGİ DİLİ

Hutbe sadece sorunları tespit etmekle kalmıyor, çözüm yollarını da sunuyor:

  • İlk Adım:Kötülüklere hiç bulaşmamak en etkili korunma yoludur.

  • Aile Ortamı:Gençlere sevgi ve güven temeline dayalı bir yuva sunmak bağımlılığı engeller.

  • Toplumsal Destek:Müptela olan kardeşlerimize elimizi uzatmalı, onları kötülerin insafına terk etmemeliyiz.

🛡️ BAĞIMLILIĞA KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAH: SEVGİ VE GÜVEN

Hutbede, gençleri ve çocukları her türlü zararlı alışkanlığın pençesinden korumanın temel yolunun, onlarasevgi ve güven temeline dayalıbir aile ortamı sunmak olduğu belirtildi.Aile içindeki bağların kuvvetli olması, bireyin dış dünyadaki "sahte mutluluk" tuzaklarına düşmesini engelleyen en büyük etkendir.

DIŞLAMAK YERİNE KUCAKLAMANIN ÖNEMİ

Kişinin kendi ve ailesinin canına kastetmesine sebep olan bu hastalıkla mücadelede, dışlayıcı bir dil yerine kurtarıcı bir el uzatılmalıdır.

BAĞIMLILIKTAN KURTULUŞ İÇİN RAMAZAN EYLEM PLANI

  • Hayat sayfasını yenileme:İçinde bulunulan bu mübarek ayı, hataları gözden geçirmek ve günahlara tövbe ederek tertemiz bir sayfa açmak için kullanın.

  • İrade eğitimi:Ramazan'ın bereketinden istifade ederek iradenizi güçlendirin ve zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapın.

  • Dijital arınma:Sadece gençleri değil, anne ve babaları da esir alan dijital bağımlılığa karşı ekran sürelerini kısıtlayın ve vaktinizi israf etmekten kaçının.

  • Aile ortamını güçlendirme:Gençlere ve çocuklara sevgi ile güven temeline dayalı huzurlu bir aile ortamı sunarak onları kötülüklerden koruyun.

  • Yardım eli uzatma:Zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerinize elinizi uzatın ve onları kötü niyetli kişilerin insafına terk etmeyin.

  • Bilinçli ebeveynlik:Kendi rahatınız için çocukların eline telefon veya tablet tutuşturmayın; onları zararlı oyun ve içeriklerle baş başa bırakmayın.

  • Haramlardan uzak durma:Akıl ve bedeni çürüten alkol, uyuşturucu ve yuva yıkan dijital kumar gibi "şeytan işi pisliklerden" tamamen uzak durun

