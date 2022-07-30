27 bin personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı açıkladı! 2022 Sağlık Bakanlığı ebe, teknisyen, hemşire, diyetisyen personel alımı kontenjanları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre;2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Ancak başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı.