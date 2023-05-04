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Haberler Güncel 2023'ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

2023'ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar açıklandı. 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara nasıl etkisinin olacağı belli oldu. Astrologlar yarın ki ay tutulması hepimizi etkileyecek. Haftanın en şanssızı Koç'lar özellikle sizin için özel bir ritüel açıklandı. En paralısı sevgili Kova'lar para adeta sizi kovalayacak. Haftanın en mutlusu Akrep'ler 5 Mayıs'taki ay tutulması sizi de etkileyecek ancak yapacağınız önlemlerle bu haftayı en güzel atlatanlar arasında olacaksınız. İşte ay tutulmasından etkilenecek burçlar!

04.05.2023 12:16 - Son Güncelleme: 04.05.2023 12:16
2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

Cuma günü gerçekleşecek Ay tutulmasından hangi burçlar etkinecek sorusuna yanıt astrologlardan geldi. Sabit burçların çok fazla etkileneceği açıklandı. Özellikle 3 burca dikkat çekildi. ''Bu tutulmada hiçbir konuda ısrarcı olmayın, kendinizi özgür bırakın. Her bitiş bir başlangıçtır'' uyarısı yapıldı. İşte 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasından etkilenecek burçlar...

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2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

AY TUTULMASINDAN ETKİLENECEK BURÇLAR

En çok bu burçlar etkilenecek;

Boğa

Akrep

Kova

2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

HAFTANIN EN ŞANSLI BURÇLARI

Balık

2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

HAFTANIN EN ŞANSSIZI

Koç

2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

HAFTANIN EN PARALISI

Kova

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