2023’ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak! Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova...

Cuma günü gerçekleşecek Ay tutulmasından hangi burçlar etkinecek sorusuna yanıt astrologlardan geldi. Sabit burçların çok fazla etkileneceği açıklandı. Özellikle 3 burca dikkat çekildi. ''Bu tutulmada hiçbir konuda ısrarcı olmayın, kendinizi özgür bırakın. Her bitiş bir başlangıçtır'' uyarısı yapıldı. İşte 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasından etkilenecek burçlar...