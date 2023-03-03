2023'te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere adım adım yaklaşırken, YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda verilerin TÜİK'in 2022 yılı nüfus bilgilerine göre hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaçar milletvekili olacak? İşte 2023 seçimleri illerin milletvekili sayıları...
03.03.2023 09:08 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:17