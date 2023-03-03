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2023'te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere adım adım yaklaşırken, YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda verilerin TÜİK'in 2022 yılı nüfus bilgilerine göre hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaçar milletvekili olacak? İşte 2023 seçimleri illerin milletvekili sayıları...

03.03.2023 09:08 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:17
2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kendilerine iletilen son nüfus bilgileri ışığında, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı.

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2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.

2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? TÜİK açıkladı YSK hesapladı! İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.

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