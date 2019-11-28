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2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 2 bin polise yaka kamerası dağıttı. Yaka kameraları aracılığı ile sokakta çalışan polislerin görüntü ve sesleri anlık olarak kent güvenlik yönetim sistemine aktarılırken, bu uygulamanın yaygınlaştırılacağı belirtildi.

28.11.2019 12:08 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:08
2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün en kritik birimlerinden Kent Yönetim Sistemi Merkezi kapılarını gazetecilere açtı.

2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

GÜNDE 30BİN ÇAĞRI KARŞILANIYOR
Kent güvenlik yönetim sistemi vatandaşın ilk ihbarının karşılanmasından, olaya müdahale edecek sevk edilmesine kadar önemli bir rol üstleniyor. 155 polis imdat hattına gelen tüm aramalar bu merkeze geliyor

2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

İSTANBUL'DA 2 BİN NOKTADA GÖZLERİ VAR
CNN Türk'ün haberine göre İstanbul şehir merkezini 2 bin noktada bulunan 8 bin kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında reaksiyon gösterebiliyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlükle kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendirilebiliyor.

2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

PLAKA TANIMA SİSTEMİ AKTİF
Kent güvenlik sisteminde entegre edilen plaka tanıma sistemi de ayrıntılı olarak yer alıyor. Ulaştırma aracının plakası sistemi girilerek nasıl çalıştığı anlatılan bölümde aracın plakasının aranan araç olarak sisteme girilmesinin hemen ardından, sistem 1 dk içinde 2 farklı kamera ile araç için alarm veriyor.

2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

POLİSTE YAKA KAMERALI DÖNEM
Kent güvenlik yönetim sistemine son olarak entegre edilen sistemse yaka kameraları. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla başlatılan proje kapsamın ilk olarak 2 bin polise yaka kamerası dağatıldı.

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