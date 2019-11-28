2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor

İSTANBUL'DA 2 BİN NOKTADA GÖZLERİ VAR

CNN Türk'ün haberine göre İstanbul şehir merkezini 2 bin noktada bulunan 8 bin kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında reaksiyon gösterebiliyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlükle kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendirilebiliyor.