2 bin polise dağıtıldı! Anbean izleniyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 2 bin polise yaka kamerası dağıttı. Yaka kameraları aracılığı ile sokakta çalışan polislerin görüntü ve sesleri anlık olarak kent güvenlik yönetim sistemine aktarılırken, bu uygulamanın yaygınlaştırılacağı belirtildi.
İSTANBUL'DA 2 BİN NOKTADA GÖZLERİ VAR
CNN Türk'ün haberine göre İstanbul şehir merkezini 2 bin noktada bulunan 8 bin kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında reaksiyon gösterebiliyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlükle kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendirilebiliyor.
PLAKA TANIMA SİSTEMİ AKTİF
Kent güvenlik sisteminde entegre edilen plaka tanıma sistemi de ayrıntılı olarak yer alıyor. Ulaştırma aracının plakası sistemi girilerek nasıl çalıştığı anlatılan bölümde aracın plakasının aranan araç olarak sisteme girilmesinin hemen ardından, sistem 1 dk içinde 2 farklı kamera ile araç için alarm veriyor.