19-25 Haziran koronavirüs vaka haritası açıklandı! 48 kentte alarm! Delta varyantına karşı yeni aşı sistemi! Sinovac ve BioNTech'ten sonra...
Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli başarılar kaydederken Sağlık Bakanlığı 19-25 Haziran'a ait koronavirüs vaka haritasını yayınladı. Söz konusu haritada 48 il alarm verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan dünya Delta varyantı ile savaşırken Türkiye de söz konusu mutasyona karşı aşılamada yeni sisteme geçecek. İşte detaylar...
12-18 Haziran tarihleri arasında vaka sayıları 51 ilde düşmüş, 29 ilde vaka sayıları artmıştı. Tunceli'de ise vaka sayıları bir önceki hafta ile aynı kalmıştı. 19-25 Haziran tarihleri arasında 48 ilde vaka sayıları düştü. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 30 ilde vaka sayıları yükselirken, Tunceli, Çankırı ve Amasya'nın 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayıları bu hafta da değişmedi.
Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 4.92, Adıyaman'da 6.96, Hatay'da 6.99, Adana'da 9.61, ve Edirne'de 11.28 olarak kayıtlara geçti. Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de ise 27.40 oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." değerlendirmesinde bulundu.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız." ifadelerini kullandı.
EN AZ VE EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLLER BELLİ OLDU
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.